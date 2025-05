Guarda Civil de Cabo Frio recupera material de construção furtado no Jardim Esperança

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio recuperou, na manhã desta quinta-feira (22), uma grande quantidade de materiais de construção furtados durante a madrugada de um estabelecimento comercial no bairro Jardim Esperança. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi acionada após denúncia do proprietário da loja, que relatou a invasão ao local. Durante as buscas, o suspeito foi localizado escondido em um restaurante popular desativado. Após abordagem, ele confessou o furto e indicou onde havia escondido parte dos itens.

Com o apoio da PM, os agentes foram até uma residência no bairro e recuperaram parte do material furtado, que inclui carretéis de fios elétricos, ferramentas, ventiladores de teto, madeiras, pá, entre outros produtos. O proprietário avaliou o prejuízo em aproximadamente R$ 50 mil.

Durante a varredura no imóvel, também foi encontrada uma carga de entorpecentes – 03 tablets de maconha, 15 pedras de crack e 38 pinos de cocaína – que foi encaminhada às autoridades competentes.

O suspeito foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia, onde está à disposição da Justiça. Ainda na delegacia, ele confessou onde estavam a TV e o notebook furtados. A equipe realizou nova diligência no bairro Jardim Esperança, mas ainda não conseguiu recuperou os itens.