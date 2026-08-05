Guarda Civil Municipal aldeense identifica mandado de prisão durante atendimento de ocorrência

A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia identificou um mandado de prisão em aberto durante o atendimento de uma ocorrência realizado pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), na terça-feira (04/08), no bairro São João. O grupamento foi acionado para prestar apoio à Patrulha Maria da Penha em uma ocorrência inicialmente relacionada a uma possível situação de violência doméstica.

Após o atendimento no local, os envolvidos foram conduzidos à 125ª Delegacia de Polícia, no bairro Balneário, para os procedimentos cabíveis. Durante o deslocamento, os agentes realizaram consulta aos sistemas de segurança pública e constataram que um dos envolvidos possuía um mandado de prisão em aberto. A informação foi confirmada na unidade policial, que constatou a vigência da ordem judicial.

Após a análise dos fatos, a autoridade policial concluiu que não havia elementos suficientes para caracterizar crime no âmbito da Lei Maria da Penha. A mulher envolvida na ocorrência foi acolhida pela Patrulha Maria da Penha e encaminhada para um local seguro, conforme os protocolos de proteção.

Em razão da confirmação do mandado judicial, a equipe da ROMU conduziu o homem à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde foram adotadas as providências legais para o cumprimento da ordem de prisão. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais.

O secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Pinheiro, destacou a atuação integrada das equipes. “A atuação integrada entre as equipes especializadas da Guarda Civil Municipal reforça o compromisso da Prefeitura de São Pedro da Aldeia com a segurança pública, a proteção da população e o apoio às forças de segurança, contribuindo para o cumprimento de determinações judiciais e para a promoção da ordem pública no município”, afirmou.