Guarda Civil Municipal atende ocorrência de descumprimento de medida protetiva em São Cristóvão, em Cabo Frio

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio atendeu, na noite desta quinta-feira (4), uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva no bairro São Cristóvão. O suspeito foi conduzido à delegacia e permaneceu preso após análise da autoridade policial.

A equipe realizava ronda de monitoramento nesta área que possui grande número de mulheres assistidas pela Patrulha, quando foi abordada por uma mulher solicitando apoio e informando que o suposto autor do fato estava em sua residência.

Ao entrar no quintal do imóvel, os agentes localizaram o homem, que foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio. Posteriormente, a ocorrência foi transferida para a Central de Flagrantes, em São Pedro da Aldeia.

Segundo a inspetora-adjunta Regiane Costa, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, a situação já vinha sendo acompanhada pela equipe devido ao histórico de intimidações e ao contexto de descumprimento da medida protetiva.

“A vítima reside em um espaço compartilhado com outros familiares e o homem se aproveitava da frequência no local para se aproximar dela, mesmo ciente das restrições impostas pela Justiça. Já existiam relatos anteriores e testemunhos de vizinhos sobre essa situação, o que contribuiu para a manutenção da prisão em flagrante”, destacou.

A ação contou com atuação da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública.

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio disponibiliza o telefone 153 como canal de atendimento 24 horas para denúncias e solicitações de apoio. Mulheres em situação de violência podem acionar a equipe a qualquer momento.