Guarda Civil Municipal cumpre mandado de prisão em São Pedro da Aldeia

Durante patrulhamento preventivo no bairro Balneário, a Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia prendeu, na terça-feira (12/08), um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e roubo (art. 157). O suspeito foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde permanece à disposição da Justiça.

O Grupamento de Pronta-Resposta (GPR) foi acionado sobre dois suspeitos em uma construção abandonada, às margens da Rodovia RJ-140. De acordo com os agentes municipais, durante a abordagem a dois indivíduos no local indicado, apenas J.F., de 34 anos, possuía mandado de prisão em aberto.

O secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, GCM José Renato Alves, falou sobre o trabalho realizado pela pasta. “Temos reforçado o patrulhamento nos principais pontos do município, visando justamente a prevenção de ocorrências. O compromisso da nossa Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Segurança e Ordem Pública e do Governo Municipal é trabalhar a segurança pública da melhor forma possível, garantindo a proteção dos munícipes”, destacou.