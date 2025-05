Guarda Civil Municipal de Búzios recebe Auxílio Uniforme nesta segunda-feira

A Prefeitura de Armação dos Búzios confirmou o pagamento do Auxílio Uniforme 2025 para a Guarda Civil Municipal. A confirmação foi feita pelo Secretário de Segurança, Coronel Gláucio Moreira e pelo Comandante da Corporação, GCM Otávio Azevedo. O benefício permite que os próprios agentes adquiram diretamente seus uniformes, obedecendo aos padrões previstos na legislação vigente.

Até 2022, a aquisição de fardamento era feita por meio de licitação municipal, com fornecimento e distribuição realizados pela Prefeitura. A partir da aprovação da nova lei, de autoria do Prefeito Alexandre Martins, a política foi reformulada: cada guarda passou a receber o valor em dinheiro para a compra individual do uniforme, gerando dois impactos imediatos: agilidade no processo de aquisição e redução de custos. Segundo dados da gestão municipal, o novo formato representa uma economia superior a 80% em relação ao modelo anterior.

Os agentes são responsáveis por prestar contas do valor recebido e seguem com a obrigatoriedade de manter o uniforme em conformidade com os padrões legais até o próximo pagamento. O recurso cobre itens como camisas, gandolas, coletes, calças e equipamentos essenciais para o exercício da função, previsto em lei.