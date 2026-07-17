Guarda Civil Municipal de Cabo Frio conclui treinamento e está habilitada para atuar com equipamentos de menor potencial ofensivo

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio concluiu, nesta quinta-feira (16), o treinamento para utilização de equipamentos de menor potencial ofensivo. A capacitação tornou a corporação a primeira Guarda Municipal do Brasil a utilizar a tecnologia Byrna em sua atuação operacional. A cerimônia de encerramento marcou a entrega dos certificados aos participantes após três dias de treinamento teórico e prático.

Com a conclusão da formação, os equipamentos passam a integrar a atuação operacional da Guarda Civil Municipal a partir deste sábado (18).

Neste primeiro momento, 150 agentes da Guarda Civil Municipal participaram da capacitação e estão habilitados para operar os equipamentos. Além disso, 15 guardas foram certificados como multiplicadores da formação, ficando aptos a contribuir com a capacitação de novos integrantes da corporação nas próximas etapas.

O encerramento foi marcado pelo reconhecimento aos agentes que participaram do treinamento e pelo agradecimento ao empenho do efetivo durante a formação. A cerimônia contou com a presença do secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho; do inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Ângelo Amaral; do subinspetor-geral Eliezer da Mata; do Gérson Miranda, gerente Byrna Brasil; e dos instrutores, André Brum, da Byrna Brasil, e capitão Leônidas, do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, destacou que a capacitação representa um avanço para a corporação e integra o processo de modernização da Guarda Civil Municipal.

“É um passo para que a gente possa evoluir na utilização de tecnologia de menor potencial ofensivo, para que possamos avançar dentro do conceito de uso diferenciado da força. Cabo Frio será a primeira Guarda Municipal do Brasil a receber e aplicar essa tecnologia, permitindo a construção de processos operacionais que possam beneficiar outras guardas e forças de segurança. É um avanço em capacitação, modernização e profissionalização da nossa instituição”, afirmou.

O inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Ângelo Amaral, ressaltou o papel dos agentes na construção dos avanços da corporação e destacou a importância da continuidade dos investimentos em formação.

“Os guardas municipais são a ponta, são aqueles que fazem acontecer. Vamos continuar buscando novos cursos e treinamentos, com a perspectiva de realizar reciclagens periódicas, para que o efetivo tenha melhores condições de trabalho e possa desempenhar suas funções da melhor forma”, destacou.

Equipamentos ampliam possibilidades de atuação operacional

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio adotou, neste primeiro momento, dois modelos de equipamentos Byrna: o dispositivo em formato pistola e a Mission 4, no modelo carabina.

Os equipamentos de menor potencial ofensivo são ferramentas utilizadas dentro do conceito de uso progressivo da força. Os dispositivos realizam disparos de projéteis de impacto cinético e munições com agente químico irritante, ampliando as possibilidades de atuação dos agentes em situações que exigem contenção e controle.

Segundo André Brum, instrutor de armamento e tiro certificado pela Byrna Technologies no Brasil, a tecnologia oferece uma alternativa dentro da escala de resposta operacional.

“A Byrna é um equipamento de menor potencial ofensivo, mas não é um brinquedo. Ele dispara projéteis cinéticos e com carga química e, dentro do conceito de uso progressivo da força, se encaixa antes da arma de fogo. É uma ferramenta para controle de distúrbios civis, grandes eventos e situações em que a Guarda precisa fazer uma contenção adequada”, explicou.

Os equipamentos de menor potencial ofensivo passam a integrar uma série de investimentos realizados para o fortalecimento da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio. Entre as iniciativas estão a implantação da Central de Monitoramento, a utilização da Central de Monitoramento Móvel, a ampliação do uso de drones e melhorias no sistema de radiocomunicação, recursos que contribuem para uma atuação mais integrada, tecnológica e eficiente da corporação.