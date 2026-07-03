Guarda Civil Municipal de Cabo Frio passa a utilizar sistema nacional de consultas e recupera moto furtada nas primeiras horas de operação

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio deu mais um passo importante no fortalecimento da segurança pública com a implantação do Sinesp Infoseg, sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública que integra bases nacionais de informações utilizadas pelos órgãos de segurança de todo o país. A ferramenta permite que agentes habilitados realizem consultas em tempo real durante as abordagens, agilizando a identificação de veículos, pessoas e outras informações necessárias à atuação operacional.

Em menos de 24 horas após o início da utilização do sistema, a tecnologia já contribuiu para a recuperação de uma motocicleta furtada em Juiz de Fora (MG) nessa quinta-feira (2). O veículo foi localizado em um terreno no bairro Cajueiro após uma denúncia informando que havia uma motocicleta abandonada no local. Durante a verificação, os agentes consultaram o sistema e constataram o registro de furto, possibilitando a recuperação do bem.

De acordo com o inspetor-adjunto e coordenador da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Mateus Henrique, que estava nesta ação, a nova ferramenta representa um ganho significativo para o trabalho desenvolvido nas ruas.

“A consulta passou a ser feita de forma muito mais rápida e segura, diretamente durante a ocorrência. Isso otimiza o atendimento, reduz o tempo de resposta e torna a verificação de possíveis atos criminosos muito mais eficiente”, destacou.

Neste primeiro momento, parte do efetivo já está habilitada para utilizar o sistema. A partir da próxima semana, novos agentes receberão autorização de acesso, ampliando o número de equipes aptas a utilizar a plataforma durante o serviço operacional.

Para o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, a implantação do Sinesp Infoseg faz parte de um processo contínuo de modernização da Guarda Civil Municipal.

“Em outubro do ano passado, avançamos com a implantação do novo sistema de radiocomunicação, que trouxe mais eficiência e integração para as equipes. Agora damos mais um passo importante, permitindo que nossos agentes realizem consultas diretamente nas ruas, com mais rapidez e segurança. São investimentos que fortalecem a atuação da Guarda e refletem em um serviço cada vez melhor para a população” destacou o secretário.

O inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Ângelo Amaral, também celebrou a chegada da ferramenta.

“Cada ferramenta que chega para facilitar o trabalho dos nossos agentes reflete em um atendimento mais ágil e eficiente para o cidadão. A recuperação dessa motocicleta nas primeiras horas de utilização do sistema mostra, na prática, como investir em tecnologia fortalece a atuação da Guarda e amplia nossa capacidade de resposta nas ocorrências”, finalizou.

A população pode continuar colaborando com a segurança do município, por meio de denúncias pelo telefone 153, em caso de qualquer situação suspeita.