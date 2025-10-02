Guarda Civil Municipal de Cabo Frio recebe moderno sistema de radiocomunicação

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio acaba de receber um moderno sistema de radiocomunicação digital, implantado pela Prefeitura para dar mais agilidade, eficiência e segurança ao trabalho dos agentes. A novidade garante comunicação instantânea em toda a cidade, incluindo áreas mais afastadas e rurais, superando as limitações técnicas que existiam antes.

O novo sistema funciona por meio das redes 3G, 4G e Wi-Fi, com criptografia que protege os dados e recursos como chamadas em grupo ou individuais, envio de fotos, vídeos e mensagens, além do monitoramento em tempo real de viaturas e equipes por GPS. Na prática, os agentes têm agora uma comunicação estável e clara, o que facilita a organização das operações e reduz o tempo de resposta a ocorrências.

Foram instaladas quatro bases fixas de rádio: em São Cristóvão, Tamoios, Peró e na Guarda Marítima e Ambiental. Todas as viaturas da corporação já contam com rádios veiculares, e mais de 60 equipamentos portáteis foram entregues para o efetivo de rua, permitindo que cada guarda, mesmo a pé ou em motocicletas, esteja conectado ao sistema.

O prefeito Dr. Serginho percorreu as ruas em uma das viaturas e testou pessoalmente a nova comunicação. “Estamos oferecendo aos nossos agentes ferramentas modernas e eficientes para que possam desempenhar seu trabalho com segurança e rapidez. É um investimento direto na tropa e, principalmente, na proteção da população de Cabo Frio”, destacou.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, reforçou os benefícios da tecnologia: “Com esse sistema, conseguimos acionar a viatura mais próxima em tempo real, reduzir o tempo de resposta e até montar cercos rápidos em perseguições. A comunicação agora é clara e contínua em qualquer ponto da cidade, inclusive em áreas rurais, o que fortalece nossa capacidade de atuação”.

Para o inspetor-geral da Guarda Civil, Ângelo Amaral, a conquista representa um marco para a corporação: “A comunicação é a base do nosso trabalho. Com essa tecnologia, estamos mais preparados para proteger a cidade e garantir mais tranquilidade para a população”.

Os agentes já estão em treinamento para utilizar todos os recursos do sistema, que coloca a corporação em um novo patamar de eficiência e integração.