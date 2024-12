Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia prende em flagrante suspeito de tentativa de homicídio

No último sábado, dia 21, durante patrulhamento no Centro de São Pedro da Aldeia, agentes da Guarda Civil Municipal foram acionados por populares que presenciaram um homem atacar uma mulher com golpes de faca. De forma imediata, os agentes deslocaram-se ao local, onde conseguiram conter o agressor, identificado como R.V. G., apesar do elevado risco envolvido.

Na operação, um dos agentes acabou se ferindo levemente após ser mordido pelo suspeito. A vítima recebeu atendimento de emergência e o autor foi conduzido inicialmente à 125ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, à 126ª Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o flagrante pela tentativa de homicídio.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia destaca que a intervenção rápida e eficaz da Guarda Civil Municipal foi determinante para evitar consequências ainda mais graves.