Guarda Civil Municipal identifica acampamentos irregulares e evita incêndio em área de dunas em Cabo Frio

O Grupamento Operacional de Praia (GOP) da Guarda Civil Municipal percorreu, na manhã desta quinta-feira (6), áreas de dunas e restinga em Cabo Frio e encontrou diferentes situações de risco ambiental, entre elas acampamentos irregulares, lixo acumulado e um foco de incêndio provocado de forma intencional.

A equipe seguia para verificar uma denúncia na área de dunas do Braga quando se deparou com um homem colocando fogo em fios de cobre para retirar o material. A fumaça já era visível à distância quando os agentes chegaram. A equipe determinou que ele apagasse o fogo, o que foi feito com auxílio de areia, mas o homem fugiu do local em seguida. O cobre, além de outros objetos ilícitos, foi recolhido.

Em outro ponto, mais ao interior da mata, a Guarda encontrou acampamentos improvisados. Havia garrafas de bebida, vestígios de drogas e objetos, como lona e travesseiro. Ninguém foi localizado. Todo o material foi recolhido e, devido à grande quantidade de lixo espalhado, a Comsercaf foi acionada para realizar a limpeza da área.

Durante ronda de rotina na Duna Boa Vista, próximo à Praia do Forte, a situação se repetiu: acampamento abandonado e muito lixo. Próximo ao local, um grupo foi flagrado consumindo drogas. A equipe realizou a dispersão e recolheu os itens dos acampamentos.

As ações do GOP acontecem diariamente e têm como objetivo preservar as áreas de dunas, evitar incêndios e garantir o uso correto do espaço público. Acampamentos e queimadas em áreas de preservação são proibidos por lei e oferecem risco de degradação ambiental.

Denúncias podem ser feitas pelo canal oficial da Guarda Civil Municipal: 153.