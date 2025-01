Guarda Civil Municipal intensifica ordenamentos do programa Orla Segura em São Pedro da Aldeia

A Guarda Civil Municipal segue compromissada em garantir um verão mais seguro a todos que moram ou visitam São Pedro da Aldeia. A GCM e a Fiscalização de Posturas orientam a população sobre o Código de Posturas Municipal, que estabelece normas de conduta para segurança e utilização correta das praias.

Fazem parte deste código, a proibição do uso de churrasqueiras nas praias, assim como o uso de tendas nas areias. Ainda, é vetado o uso de caixas de som nas áreas públicas. Vale destacar que desde dezembro, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública implementou o programa Orla Segura que intensifica o patrulhamento ostensivo nas Praias Linda, da Tereza, do Balneário, da Pitória, do Sol, do Sudoeste e da Baleia. Sendo que nas Praias do Sol e do Sudoeste, terão, também, tendas da Vigilância Municipal.

Para o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, as ações do programa Orla Segura beneficiam toda a população. “A intensificação da fiscalização sobre a proibição do uso de churrasqueiras, tendas e caixas de som nas praias tem sido conduzida pela Guarda Civil Municipal e pela Fiscalização de Posturas. A medida visa garantir a preservação ambiental, o ordenamento do espaço público e o bem-estar dos frequentadores. Equipes estão atuando de forma ostensiva para coibir irregularidades, orientando os banhistas sobre as normas vigentes e, quando necessário, aplicando sanções previstas na legislação municipal. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância de respeitar as regras para manter as praias limpas, seguras e acessíveis a todos”, destacou.