Guarda Civil Municipal localiza procurado pela Justiça em Cabo Frio

Um homem procurado pela Justiça foi localizado pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio na tarde desta quinta-feira (9), após ser abordado por agentes que realizavam ronda periódica. A ocorrência aconteceu no trevo de São Cristóvão, que conecta a Rodovia General Alfredo Bruno Gomes Martins e a Avenida América Central, em ação da equipe nos bairros próximos.

Na abordagem, os agentes do Grupamento Tático Móvel (GTM) realizaram consulta aos sistemas de segurança e constataram que o homem, natural de Minas Gerais, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal).

Com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), o procurado foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais.

A ação integra o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, com presença constante nas ruas e atuação voltada à segurança da população e à preservação da ordem pública no município.