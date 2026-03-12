Guarda Civil Municipal prende homem suspeito de furtos em São Pedro da Aldeia

A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia prendeu um homem suspeito de envolvimento em furtos de embarcação e tentativa de furto de motocicleta na quarta-feira (11/03). A ação ocorreu no Centro da cidade, após denúncia. O autor foi levado para a 125ª Delegacia de Polícia, localizada no município de Cabo Frio, e está à disposição da Justiça.

O homem foi localizado em frente à agência da Caixa Econômica Federal e reconhecido pelo proprietário da embarcação, com base em imagens de câmeras de segurança que teriam registrado o furto. Após a abordagem, ele foi conduzido até a Praia do Centro, para auxiliar na identificação e localização da embarcação, bem como de outros objetos que teriam sido descartados na água.

Posteriormente, ao ser apresentado na 125ª DP, o homem também foi reconhecido por outro morador como possível autor de tentativa de furto de uma motocicleta. Com o reconhecimento realizado por parte das vítimas, o autor segue preso e está à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, comentou a atuação das equipes. “A rápida atuação dos agentes permitiu a condução do suspeito à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis pelas autoridades competentes. Isso demonstra o comprometimento da nossa GCM em agir com firmeza, dentro da legalidade, para garantir mais segurança e tranquilidade para a população. Seguimos trabalhando todos os dias para proteger quem vive e trabalha em São Pedro da Aldeia”, afirmou.