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Guarda Civil Municipal prende suspeito de furto em flagrante em São Pedro da Aldeia

Jornal de Sábado
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A atuação rápida da Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia resultou na prisão em flagrante de um suspeito de furto na segunda-feira (16/03), no Centro da cidade. O autor foi levado para a 125ª Delegacia de Polícia, localizada no bairro Balneário, e está à disposição da Justiça. 

O grupamento foi acionado por populares para verificar o furto de uma porta de alumínio na Rua Arnaldo Santos. Durante buscas nas proximidades, os agentes conseguiram localizar e abordar o autor que estava com o material furtado. O portão de alumínio foi recuperado e devolvido ao proprietário.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destacou a eficiência da Guarda Civil Municipal em efetuar a ação. “Graças ao patrulhamento preventivo da nossa GCM, conseguimos prender em flagrante o autor de uma tentativa de furto na cidade. Isso mostra a importância da presença constante das nossas equipes nas ruas. Parabéns aos agentes pela rapidez e pelo compromisso com a segurança da população de São Pedro da Aldeia”, pontuou.

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