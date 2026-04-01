Guarda Civil Municipal realiza prisão por violência doméstica em São Pedro da Aldeia

A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia atendeu a uma ocorrência de violência doméstica, com prisão em flagrante, após denúncia recebida pelo número 153. Equipes da Patrulha Maria da Penha e da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foram acionadas e se dirigiram ao endereço, onde localizaram a vítima junto a familiares.

De acordo com o relato, ela estava sendo agredida fisicamente pelo companheiro, com quem mantinha relacionamento há 4 anos. Segundo as informações prestadas, o homem teria chegado à residência por volta das 4h30 da manhã, embriagado, e, após forçar entrada no imóvel, iniciado as agressões. A vítima conseguiu deixar o local e buscar ajuda.

As partes envolvidas foram encaminhadas ao Pronto-socorro Municipal para atendimento médico e, posteriormente, conduzidas à 125ª Delegacia de Polícia, localizada no Balneário. Em seguida, o autor foi escoltado para a 126ª DP, no município de Cabo Frio, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, comentou sobre a atuação das equipes. “A atuação da Patrulha Maria da Penha, com o apoio da ROMU, demonstra o compromisso da nossa Secretaria com a proteção das mulheres e o enfrentamento firme à violência doméstica. A prisão em flagrante reforça que toda denúncia será tratada com seriedade, rapidez e responsabilidade. Seguimos trabalhando para garantir segurança, acolhimento às vítimas e resposta imediata diante de qualquer situação de violência”, afirmou.