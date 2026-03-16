Guarda Civil usa spray de pimenta em bar de Cabo Frio e expulsa clientes do local aos gritos e golpes de cassetete

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma ação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, em um bar no Boulevard Canal, causou polêmica pela truculência na madrugada de domingo (15).

As imagens da câmeras de segurança do estabelecimento mostram os agentes expulsando clientes com gritos e golpes de cassetete. Em outro momento, um guarda lança spray de pimenta contra um grupo de homens que não demonstrava resistência.

Mesmo após o dono do bar fechar as portas, as imagens mostram os agentes agredindo clientes e derrubando uma mulher da cadeira para que ela deixasse o local. Segundo ele, não havia nenhuma confusão no bar que justificasse a violência dos agentes.

Jobson dos Santos, dono do bar Anexo Canal, afirmou que o estabelecimento funciona das 21h às 6h e possui alvará de bar e conveniência que permite funcionamento 24 horas.

O proprietário afirma ainda que, após a ação, foi até a sede da Guarda Municipal para buscar informações sobre o ocorrido e encontrou funcionários rindo.

“Fui às sete horas da manhã na Guarda para saber o que estava acontecendo. Eles estavam comemorando e rindo, como se fosse uma coisa vantajosa. Não entendi o que motivou eles”, afirmou.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que a Secretaria de Segurança e Ordem Pública vai instaurar um procedimento apuratório para analisar a conduta dos guardas-civis municipais envolvidos na ocorrência.

A reportagem questionou se os agentes já foram identificados e afastados, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.