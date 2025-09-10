Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio encontra cavalo-marinho raro

Durante rondas realizadas nesta terça-feira (9) pelas praias do Peró, a Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio encontrou um cavalo-marinho de cerca de 7 centímetros na areia da Praia do Pontal do Peró.

Diante da raridade da ocorrência e com o objetivo de colaborar com a comunidade científica, a equipe entrou em contato com a bióloga Natalie Meurer, fundadora do Projeto Cavalos Marinhos, da Universidade Santa Úrsula/RJ, para entender melhor o caso.

Segundo a especialista, trata-se do cavalo-marinho da Patagônia (Hippocampus patagonicus), uma espécie rara no litoral fluminense. O animal apresenta um focinho mais curto que a espécie típica do litoral brasileiro, o cavalo-marinho-de-focinho-longo (Hippocampus reidi).

“O cavalo-marinho da Patagônia vive nas águas da Argentina e, durante os meses de inverno, pode aparecer no litoral do Rio de Janeiro. Enquanto na Argentina é encontrado em águas rasas, no litoral fluminense ele habita regiões mais profundas, entre 30 e 40 metros, tornando-se raramente visto. A maioria dos registros ocorre quando os animais são capturados por redes de pesca ou encontrados mortos na areia”, explica Natalie.

Para o biólogo e superintendente da Guarda Marítima e Ambiental, Ricardo Medina, o registro é um alerta sobre a importância da preservação marinha:

“Encontrar um cavalo-marinho da Patagônia aqui em Cabo Frio é um evento raro que reforça nosso compromisso com a proteção da fauna e a conscientização ambiental. Cada registro contribui para entendermos melhor o estado do nosso ecossistema e como podemos preservá-lo. Este animal será levado para a Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, que estuda essas espécies, garantindo que seja acompanhado por especialistas”, destacou.

A Guarda Civil Municipal reforça que, ao encontrar qualquer animal marinho, não se deve tocar nele, devendo acionar imediatamente os agentes pelo 153, canal oficial da Guarda Civil Municipal.