Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio realiza inspeção após vazamento de óleo no Canal Itajuru

A Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio realizou, na tarde desta segunda-feira (10), uma inspeção no Canal Itajuru após o registro de vazamento de óleo durante o fim de semana. O material foi visualizado em um trecho entre a Ilha do Japonês e a Ponte Deputado Márcio Corrêa.

No domingo (9), a guarnição foi acionada e realizou buscas por toda a área navegável, mas não encontrou vestígios naquele momento. Nesta segunda, a equipe retornou ao local para nova vistoria, constatando que o material já não estava mais presente na superfície do canal.

De acordo com o inspetor de segunda classe Ângelo Santos, que participou da ação com outros dois agentes, o monitoramento visa verificar possíveis impactos ambientais e garantir a preservação da área.

“Estamos aqui fazendo essa inspeção para verificar se houve algum impacto ao meio ambiente. Identificamos que o óleo já foi dissipado por causa da força da maré, e estamos fiscalizando com o objetivo de preservar o nosso canal navegável”, afirmou.

A equipe seguirá monitorando o local e trabalha para identificar a procedência do material e a eventual embarcação responsável. Denúncias ambientais podem ser feitas pelo canal oficial da Guarda Civil Municipal: 153.