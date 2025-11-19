Pular para o conteúdo

Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio resgata bicho-preguiça e filhote de tamanduá

A Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio realizou, nesta semana, o resgate de um bicho-preguiça e de um filhote de tamanduá encontrados em áreas urbanas do município. Ambos são animais silvestres que, ao se aproximarem de áreas habitadas, ficam vulneráveis a ataques de cães, atropelamentos e outros riscos.

Na segunda-feira (17), a Guarda foi acionada para atender um bicho-preguiça localizado no quintal de uma residência na Estrada Mico-Leão-Dourado, no Chavão. A espécie, conhecida pelo deslocamento lento e comportamento tranquilo, estava acuada e exposta ao perigo devido à presença de cães. Após o resgate, o animal foi devolvido ao seu habitat natural no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, ambiente seguro e adequado para a sua sobrevivência.

Já na terça-feira (18), o Centro de Controle Operacional (CCO) recebeu o chamado de moradores do bairro Colinas do Peró informando sobre um filhote de tamanduá. Esse tipo de animal costuma aparecer em busca de alimento, principalmente formigas e cupins, mas é raro encontrá-lo tão próximo de residências. O filhote foi resgatado e permaneceu sob cuidados da Guarda durante a noite.

Na manhã desta quarta-feira (19), o tamanduá foi levado ao Instituto BW, em Praia Seca, Araruama, onde recebeu avaliação e cuidados veterinários especializados para garantir sua recuperação e bem-estar.

