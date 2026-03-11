Guarda Marítima e Ambiental resgata duas jiboias em Cabo Frio

Agentes da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio realizaram nesta terça-feira (10) o resgate de duas jiboias no município. As ocorrências foram atendidas pelos agentes da Guarda Marítima e Ambiental.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 10h, na Ilha do Japonês, onde uma jiboia foi localizada nas proximidades de um quiosque. A equipe foi acionada e realizou o resgate do animal com segurança, evitando riscos para frequentadores e para a própria fauna.

Já a segunda ação aconteceu por volta das 12h50, no bairro Recanto das Dunas, na Rua Angusturas. No local, os agentes encontraram uma jiboia que estava presa dentro de uma gaiola em uma residência. O animal foi resgatado e, após avaliação, devolvido ao seu habitat natural.

A jiboia é uma serpente não peçonhenta, comum em diversas regiões do Brasil. Ela pode atingir até cerca de dois metros de comprimento e costuma habitar áreas de mata, restingas, manguezais e locais próximos a rios ou lagoas. Sua alimentação é composta principalmente por pequenos mamíferos, aves e roedores, contribuindo para o equilíbrio ambiental e o controle natural de pragas.

Apesar do tamanho que pode assustar, a jiboia não representa perigo para os seres humanos quando não é provocada. O animal utiliza a força do próprio corpo para capturar presas e raramente apresenta comportamento agressivo.

Com o período de verão e temperaturas elevadas, é mais comum que animais silvestres apareçam em áreas urbanas ou próximas a residências, muitas vezes em busca de alimento ou abrigo.

A Guarda Civil Municipal orienta que, ao encontrar animais silvestres, a população não tente capturar ou ferir o animal. O correto é acionar imediatamente a equipe especializada por meio do telefone 153, para que o resgate seja realizado de forma segura.