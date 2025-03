Guarda Mirim de Arraial do Cabo realiza ação de limpeza em trilha

Incentivar desde cedo o cuidado e a preservação dos espaços naturais é essencial e um dos nossos maiores compromissos. Uma missão que a Guarda Mirim, da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo, tem cumprido com dedicação.

Ontem (25), a equipe realizou uma limpeza na trilha que liga a Praia do Caiçara à Ponta da Acaíra, junto com a Secretaria do Ambiente e Saneamento, recolhendo resíduos deixados ao longo do caminho. Durante o percurso, observaram aves, peixes e plantas nativas. Um ecossistema incrível que depende das nossas ações para se manter vivo.

Mais do que limpar a trilha, eles aprenderam. Tornaram-se agentes de mudança, levando adiante a mensagem da preservação e incentivando práticas sustentáveis.

Aliás, a Praia do Caiçara carrega um selo de reconhecimento mundial. Desde dezembro, ostenta a Bandeira Azul, certificação que atesta sua qualidade ambiental e reforça a importância de mantermos esse paraíso protegido.