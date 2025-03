Guarda Mirim realiza mutirão de limpeza na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, em parceria com Instituto BW

Os jovens da Guarda Mirim participaram, nesta terça-feira (11), de um mutirão de limpeza na Praia do Pontal, em uma ação educativa sobre a preservação dos oceanos. A iniciativa faz parte das aulas sobre o tema MAR e contou com o apoio do Instituto BW, que promoveu um bate-papo sobre os impactos do lixo no meio ambiente.

Durante a atividade, os participantes percorreram a faixa de areia recolhendo resíduos como plásticos, tampas de garrafa e bitucas de cigarro, itens que, apesar de pequenos, representam grandes riscos para a fauna marinha.

Após a coleta, os jovens se reuniram para discutir a origem dos resíduos encontrados e a importância de atitudes diárias para a preservação da natureza.

A formação de novos agentes de transformação começa cedo, e Arraial do Cabo aposta na educação ambiental para incentivar o amor e o respeito pela cidade. A iniciativa é resultado da parceria entre a Secretaria do Ambiente e Saneamento e a Secretaria de Segurança Pública, por meio da Guarda Mirim, e seguirá ao longo do ano abordando temas ligados ao mar, lagoa e a restinga.