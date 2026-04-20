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Guarda Municipal de Arraial do Cabo prende agressor na Praia Grande

Jornal de Sábado
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Um homem foi preso em flagrante no último sábado (18), na Praia Grande, após uma resposta rápida das forças de segurança de Arraial do Cabo. A captura, realizada pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), aconteceu poucas horas após o agressor ter sido denunciado à Patrulha Maria da Penha (PMP), da Secretaria de Segurança Pública.

A prisão foi o desfecho de uma triangulação de informações via CIOSP. Enquanto a Patrulha Maria da Penha acolhia a vítima na delegacia e analisava as características físicas do suspeito, os dados eram repassados em tempo real para a guarnição da ROMU, que iniciou as buscas imediatas na região.

O agressor, que é filho da vítima, foi localizado e detido sem resistência. Ele foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, responsável pelos flagrantes do dia.

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