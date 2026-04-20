Guarda Municipal de Arraial do Cabo prende agressor na Praia Grande

Um homem foi preso em flagrante no último sábado (18), na Praia Grande, após uma resposta rápida das forças de segurança de Arraial do Cabo. A captura, realizada pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), aconteceu poucas horas após o agressor ter sido denunciado à Patrulha Maria da Penha (PMP), da Secretaria de Segurança Pública.

A prisão foi o desfecho de uma triangulação de informações via CIOSP. Enquanto a Patrulha Maria da Penha acolhia a vítima na delegacia e analisava as características físicas do suspeito, os dados eram repassados em tempo real para a guarnição da ROMU, que iniciou as buscas imediatas na região.

O agressor, que é filho da vítima, foi localizado e detido sem resistência. Ele foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, responsável pelos flagrantes do dia.