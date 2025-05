Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia realiza prisão de homem por violência doméstica

Na terça-feira (27/05), a Guarda Civil Municipal realizou uma prisão em flagrante por violência doméstica.

A Patrulha Maria da Penha foi acionada por uma assistente social para prestar apoio a uma mulher, vítima de violência doméstica, que buscava auxílio em um local cujo endereço será preservado por questões de segurança.

Diante da gravidade do caso, a Patrulha Maria da Penha solicitou apoio imediato da Polícia Militar, por meio da 2ª CIA do 25º BPM, e do Grupamento de Pronta Resposta da Guarda Civil Municipal, garantindo o acolhimento seguro da vítima e dos filhos.

A mulher foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal, à 125ª Delegacia de Polícia e ao Instituto Médico Legal (IML) para os atendimentos médico e pericial. Ela e os filhos foram encaminhados para atendimento psicossocial nos órgãos competentes, com o devido acompanhamento da rede de proteção municipal.

O agressor foi localizado e conduzido pela equipe do Grupamento de Pronta Resposta à 127ª Delegacia de Polícia (Búzios), onde foi lavrado o flagrante delito. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

É importante destacar que, em casos de violência doméstica, qualquer cidadão também pode acionar a Patrulha Maria da Penha, em qualquer ponto do município, sempre que identificar ou presenciar uma situação de risco envolvendo mulheres.

O sigilo é garantido.