Guarda Municipal impede sequestro de passageiros de van em Búzios

Na noite de quarta-feira, dia 24, agentes da Guarda Civil Municipal de Búzios, impediram um assalto seguido de sequestro a uma van da Cooper Geribá.



A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina nas proximidades da Escola Municipal Nicomedes, em Manguinhos.

Segundo relatos do motorista, dois homens embarcaram no veículo nas proximidades do Pórtico, ainda com destino ao Centro da cidade.

Após o desembarque da maioria dos passageiros, a dupla anunciou o assalto nas imediações da Secretaria de Saúde e ordenou que o veículo fosse levado até o bairro Jardim Esperança, para pagar dívida de drogas, onde o motorista e a e passageiros seriam liberados.

Em um ato de desespero, ao avistar a viatura da GCM, o condutor se jogou do veículo em movimento para buscar ajuda. Os criminosos tentaram fugir a pé, mas um deles foi capturado pelos agentes. Com o suspeito, foram encontrados celulares roubados das vítimas. Testemunhas afirmaram que o foragido estava armado. Enquanto os agentes ainda registravam a ocorrência na delegacia, um segundo motorista de van, vítima de assalto no último dia 19, compareceu ao local. Ele reconheceu o suspeito preso e descreveu com precisão o comparsa, reforçando a suspeita de que a dupla já vinha praticando crimes semelhantes na cidade.



A Polícia Civil investiga o caso.