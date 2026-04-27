Guarda municipal morre em acidente de moto na RJ-140, em São Pedro da Aldeia

Camilo Ernesto da Silva Mello, de 46 anos, morreu após um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (27), na RJ-140, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta das 2h20, no km 16 da rodovia, na altura do bairro Baixo Grande. Ele conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e caiu na pista. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo testemunhas, Camilo seguia no sentido Cabo Frio–São Pedro da Aldeia quando teria perdido o controle da direção antes da queda, o que resultou nos ferimentos fatais.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência, e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. A perícia também esteve no local para os procedimentos de praxe. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia.

Camilo atuava como inspetor de 3ª classe na GCM de Arraial. Ele ingressou na corporação em 1º de novembro de 2002 e trabalhava no setor de reboque da Secretaria de Segurança Pública.

Em nota, o município de Arraial do Cabo lamentou a morte do servidor e informou que decretou luto oficial de três dias.