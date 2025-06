Guarda-parques do Inea resgatam balões em área residencial de Araruama

Guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) resgataram, neste domingo (22), dois balões de aproximadamente 20 metros que colocaram em risco uma área residencial no distrito de Praia Seca, em Araruama, na Região dos Lagos.

O primeiro balão foi avistado pela gestora da Área de Proteção Ambiental Estadual de Massambaba (APA Massambaba), Marcia Tavares, que acionou a equipe do Inea. O artefato caiu em uma área alagada e de difícil acesso, onde os agentes verificaram que não havia mais risco de incêndio.

Cerca de dez minutos depois, os guarda-parques identificaram um segundo balão e conseguiram apreendê-lo antes que atingisse o solo.

Soltar balões é crime ambiental, conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), com pena de um a três anos de reclusão. Além disso, o responsável pode ser multado em R$ 500 por unidade apreendida, de acordo com a Lei Estadual nº 3.467/2000.