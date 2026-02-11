Guarda-vidas de Búzios intensificam planejamento para garantir segurança nas praias durante o Carnaval

Nesta quarta-feira (11), a Secretaria de Segurança Pública de Búzios, por meio da Coordenadoria de Guarda-vidas, realizou uma reunião estratégica para planejar as ações de cobertura das praias durante o período de Carnaval. O objetivo é guarnecer o maior número possível de pontos do litoral, garantindo a segurança de moradores e turistas que visitam a cidade na alta temporada.



De acordo com o coordenador de Guarda-vidas de Búzios, Frederico Tardelli, o planejamento é fundamental para assegurar a cobertura de toda a península, especialmente em praias que não contam com postos fixos da corporação ao longo do ano. “Temos que ter um planejamento para cobrir toda a península, pois não temos guarda-vidas fixos em algumas praias do município. A reunião foi para alinhar isso e conseguir guarnecer o máximo de praias possível durante o Carnaval”, destacou.

Durante o período carnavalesco, contarão com equipes de guarda-vidas as seguintes praias: Caravelas; José Gonçalves (Bandeira Azul); Tucuns (Bandeira Azul); Geribá; Ferradurinha; Ferradura; Ponta da Lagoinha; Forno (Bandeira Azul); Brava; João Fernandes; Azeda (Bandeira Azul) e Manguinhos/Marina.

Para reforçar as ações de prevenção e resgate, a Coordenadoria disponibilizará duas motos aquáticas (jetskis). Um dos equipamentos ficará baseado em Geribá, realizando patrulhamento no lado de mar aberto da península. O outro atuará na região de Manguinhos, Tartaruga, João Fernandes, Armação, Azeda e Praia Brava.

Além do apoio direto aos banhistas, as equipes também atuarão em conjunto com o setor náutico na fiscalização marítima, prestando suporte em casos de embarcações à deriva e possíveis ocorrências de naufrágio.

Com o reforço operacional e o planejamento antecipado, a Prefeitura de Búzios reafirma o compromisso com a segurança nas praias, garantindo um Carnaval mais tranquilo para todos.