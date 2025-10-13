Guardas Municipais salvam criança de dois anos engasgada em Búzios

Uma criança de dois anos foi salva de um engasgo por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Armação dos Búzios, na noite de sexta-feira (10). A ação foi registrada pelas câmeras do Centro de Monitoramento da cidade.

De acordo com a GCM, os guardas Carriço e Alves estavam em um dos pontos estratégicos do sistema quando perceberam uma família em situação de desespero.

Carriço iniciou os procedimentos de primeiros socorros na criança, enquanto Alves acionava o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a técnica aplicada foi eficaz, e a criança voltou a respirar normalmente. Após o atendimento, ela foi entregue à família.

A técnica utilizada é conhecida como manobra de Heimlich, indicada para casos de engasgo. O procedimento consiste em realizar compressões rápidas na parte superior do abdômen, abaixo do diafragma, com o objetivo de desobstruir as vias respiratórias.