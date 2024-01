Guilherme é o primeiro buziano nascido em 2024

Nesta terça-feira (2), às 17h11, o Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) acolheu com carinho e cuidado o nascimento de Guilherme, o primeiro bebê de 2024 em Búzios, filho de Thaynara Augusta Moreira César e Gabriel Ferreira da Silva. Pesando 3.355Kg e medindo 50 cm, Guilherme chega ao mundo saudável, trazendo alegria a sua família e a toda equipe na maternidade climatizada e humanizada do HMRP.

A diretora do Hospital, a médica Priscila Gasparetto, expressa a alegria do momento: “Receber o primeiro bebê do ano é sempre especial. É uma celebração da vida e um testemunho do compromisso da Prefeitura de Búzios e da Secretaria Municipal de Saúde com o bem-estar da comunidade”.

Mas as celebrações na maternidade não pararam por aí. Júlia Beatriz da Silva Nogueira deu à luz aos primeiros gêmeos do ano, dois meninos saudáveis, cada um com sua própria marca de vitalidade. Pesando 2.335Kg e 44 cm, e 2.230 Kg e 44 cm, os gêmeos também receberam o mesmo tratamento de excelência que aponta para um futuro breve de muito mais investimento da Prefeitura de Búzios na atenção e cuidado com gestantes, mães e crianças que nascem no HMRP: uma nova maternidade, anexa ao hospital que vai revolucionar o atendimento a gestantes e parturientes.

Com a construção de 12 enfermarias, 25 leitos e quatro banheiras para parto na água, a nova estrutura promete oferecer atenção exclusiva, conforto e inovação, como explica a secretária de saúde, Josiani Santos: “O prefeito Alexandre Martins enxerga na maternidade um espaço que reflete o compromisso com a saúde da população, e esta é apenas uma das muitas melhorias planejadas para nosso município. A maternidade do HMRP não será apenas um local de nascimento, mas um espaço que acolhe e nutre a esperança, promovendo o bem-estar e a saúde para as futuras gerações de Búzios”.