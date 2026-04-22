Gustavo Rinkevich, do Rocka Búzios: “No pior dos cenários, vamos nos mudar”



Matéria: Veja Rio

Uma decisão judicial que volta a ganhar força reacende a incerteza sobre o futuro de um dos endereços mais premiados de Búzios. A determinação, movida pelo Ministério Público Federal (MPF), cobra o cumprimento em até 90 dias da desocupação e recuperação ambiental da Praia Brava, área onde funciona, desde 2009, o quiosque Rocka, comandado pelo chef Gustavo Rinkevich.

Tricampeão de VEJA RIO COMER & BEBER na categoria “Melhor restaurante do Litoral”, o Rocka se consolidou ao longo dos anos como um dos destinos gastronômicos mais disputados da Região dos Lagos, combinando cozinha de pegada mediterrânea com vista privilegiada para o mar. Agora, no entanto, pode ser diretamente impactado por uma ação que se arrasta desde 2006.

À frente do negócio, Rinkevich diz que ainda não houve notificação oficial. Segundo ele, o quiosque mantém todas as exigências legais em dia. “Estamos com todas as licenças ambientais do Inepac e do ambientais do Inepac e do Inea em dia e ajustamos todos os pedidos feitos nos últimos anos. E não acho que uma determinação definitiva sairá tão rápido. No pior dos cenários, teremos que nos mudar, mas estou confiante com o desfecho e acredito que vamos resolver essa questão da melhor forma”, afirma.

De acordo com o MPF, “as licenças não podem garantir a permanência do quiosque e o prazo de 90 dias conta a partir do recebimento da intimação”.