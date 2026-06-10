Havan está com vaga de emprego para zelador em São Pedro da Aldeia

A Havan está com vaga de emprego aberta para zelador externo em São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro. A oportunidade é destinada a profissionais que desejam atuar na conservação e organização dos ambientes da empresa. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de junho de 2026.

Requisitos para a vaga de emprego de zelador

Para concorrer à vaga de emprego, o candidato a zelador deve ter ensino fundamental completo e idade superior a 18 anos.

A Havan também valoriza características como organização, proatividade, ética e bom relacionamento interpessoal. Experiência anterior como zelador é considerada um diferencial para a vaga de emprego.

Atividades do zelador na Havan

O profissional contratado como zelador será responsável pela limpeza de pisos, vidros e banheiros, além da manutenção das áreas comuns.

A vaga de emprego também inclui reposição de materiais de higiene e conservação dos espaços da Havan. O trabalho de zelador é essencial para manter o ambiente organizado e agradável.

Local de atuação e como se inscrever

A vaga de emprego para zelador é destinada à unidade Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia (RJ). Os interessados na vaga de emprego da Havan devem cadastrar o currículo até 30/06/2026 por meio dos canais oficiais de recrutamento da empresa.