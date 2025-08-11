Herança de Deus, Paula Toller, Tiee, Felippe Secco estão entre as atrações da festa da Padroeira de Cabo Frio

A Festa da Padroeira de Cabo Frio, Nossa Senhora da Assunção, começa nesta quinta-feira (14) com uma programação musical diversa. As celebrações em homenagem à Santa acontecerão na Praça Porto Rocha até o domingo (17).

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, destacou a importância de cultivar as festas tradicionais na cidade.

“Essa é uma data importante para nossa cidade, além de celebrar a padroeira de Cabo Frio, Nossa Senhora da Assunção, é uma festa tradicional que reúne cabo-frienses de todas as idades na Praça Porto Rocha. Esse é mais um evento do nosso calendário oficial que promete ser um sucesso”, disse o prefeito.

Abrindo a programação, na quinta-feira (14), a banda Herança de Deus se apresenta a partir das 20h, em seguida New Bossa sobe ao palco para fechar a noite, a partir das 22h.

Na sexta-feira (15), feriado e dia de Nossa Senhora da Assunção, a festa será aberta com Angel Duarte às 20h. Com muito rock nacional, Paula Toller, ex-vocalista do Kid Abelha, apresentará os sucessos de 40 anos de carreira e do trabalho solo com o projeto “Amorosa”.

No sábado (16), o pagode e samba vão embalar as comemorações, Felippe Secco se apresenta às 20h e o cantor Tiee agita o público a partir das 22h. Fechando a festa, no domingo (17) o cantor Jero se apresenta ao meio-dia.