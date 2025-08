Hoje tem Portinho Bohemio, em Cabo Frio, com tributo à Rita Lee

O tradicional Portinho Bohemio chega à sua 82ª edição nesta sexta-feira, 1º de agosto, com uma homenagem especial à Rita Lee, uma das maiores artistas da música brasileira. O encontro cultural, que tem início às 19h, acontece à beira do canal, na charmosa Rua Coronel Ferreira, próximo ao Condomínio Casa Grande, no bairro Portinho. A entrada é gratuita.

Com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, o evento promete uma noite de muita arte e emoção. Além da música ao vivo, o público poderá conferir uma exposição de artesanato e artes plásticas, reunindo talentos locais e valorizando a produção artística da cidade.

O ponto alto da noite será o show tributo à Rita Lee, apresentado pela cantora local Juliana Feliciano, que interpretará grandes sucessos da artista, cuja trajetória revolucionou o rock nacional.

“O Portinho Bohemio, que já se consolidou como um dos eventos culturais mais queridos da cidade, mais uma vez une arte, memória e celebração em um cenário encantador” afirma o secretário de Cultura, Carlos Ernesto Lopes.

Rita Lee foi cantora, compositora, apresentadora de televisão e escritora, além de ser conhecida como a “Rainha do Rock Brasileiro”. Com mais de 55 milhões de discos vendidos, ela se tornou a segunda artista feminina mais bem-sucedida em vendas no Brasil.

Ícone da contracultura e inspiração para gerações de músicos, especialmente a partir dos anos 1970, Rita faleceu em 8 de maio de 2023, aos 75 anos, após lutar contra um câncer de pulmão. Sua música, irreverência e personalidade marcante seguem vivos na memória afetiva dos brasileiros.