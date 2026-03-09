Homem acusado de espancar e manter ex-companheira em cárcere privado é preso em Cabo Frio

Um homem acusado de espancar a ex-companheira e mantê-la em cárcere privado por três dias foi preso neste sábado (7) em Cabo Frio.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 21 de março de 2025, em uma casa no bairro Rio Comprido, na Zona Norte do Rio. Segundo a polícia, o homem agrediu a mulher com socos, chutes e golpes com pedaços de madeira e a manteve em cárcere privado até o dia 23. Quando a vítima tentou deixar o imóvel após dias de violência, o agressor voltou a atacá-la com socos.

As agressões causaram ferimentos graves no rosto da vítima. De acordo com registros médicos, o trauma facial foi tão intenso que o rosto da mulher ficou desfigurado. Ela também chegou a perder temporariamente a visão por causa das agressões.

Ainda segundo a polícia, após o espancamento, o agressor passou a ameaçar a vítima e a impediu de deixar a casa ou pedir ajuda.

Depois do crime, o suspeito fugiu para Cabo Frio, onde estava escondido em uma comunidade dominada por uma facção criminosa.

Após trabalho de inteligência, policiais civis da 24ª DP (Piedade) localizaram o homem e cumpriram o mandado de prisão pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal grave e ameaça.