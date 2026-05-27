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Homem acusado de estuprar ex-companheira e ex-enteada de cinco anos é preso em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Um homem suspeito de estuprar a ex-companheira e a ex-enteada de cinco anos foi preso nesta terça-feira (26), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. 

Os crimes investigados teriam acontecido entre 2024 e 2025, segundo os processos que originaram os mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça de São Pedro da Aldeia. 

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é investigado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável, no contexto da Lei Maria da Penha.

Ele foi localizado por volta do meio-dia, entre a Travessa José Gonçalves e a Rua Cantinho do Céu, após diligências de inteligência e monitoramento realizadas pelas equipes.

Os mandados foram expedidos pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de São Pedro da Aldeia. 

Após a prisão, ele foi levado para a Delegacia de Armação dos Búzios, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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