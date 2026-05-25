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Homem ameaça banhistas com arma falsa na Praia do Forte, em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Um homem foi detido pela Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu) da Guarda Civil Municipal após ser acusado de ameaçar banhistas com uma arma falsa na Praia do Forte, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (22), durante um patrulhamento na região. 

Segundo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, os agentes foram procurados por pessoas que relataram que um homem estaria intimidando frequentadores da praia com uma suposta arma de fogo. 

Após receberem as características do suspeito, os guardas iniciaram buscas e localizaram o homem na Rua Francisco Mendes.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o objeto usado nas ameaças era um simulacro de pistola. 

De acordo com a ocorrência, uma das vítimas reconheceu o suspeito e confirmou ter sido ameaçada momentos antes da abordagem. 

O homem e a vítima foram levados para a 126ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e os procedimentos cabíveis realizados. 

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública informou que o patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal é realizado de forma contínua em diferentes pontos da cidade, com foco na segurança de moradores e turistas.

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