Homem ameaça ex-companheira com faca no bairro Guarani, em Cabo Frio

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio encaminhou para a delegacia, na manhã desta segunda-feira (8), as partes envolvidas em um caso de ameaça contra uma mulher no bairro Guarani. De acordo com o relato, o homem teria intimidado a ex-companheira com uma faca dentro da residência.

A vítima conseguiu se trancar no banheiro e acionou a Patrulha Maria da Penha, que estava em uma ação na Praça Porto Rocha pelos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. A equipe seguiu imediatamente para o local, com apoio da Ronda Ostensiva Municipal. Toda a ocorrência foi acompanhada pela coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Regiane Costa, e pelo inspetor-geral Ângelo Amaral.

Após o atendimento, a Patrulha auxiliou a mulher na retirada dos pertences e a levou, junto com seus três filhos, para um local seguro indicado por ela.

Em casos de emergência ou violência, a Guarda Civil Municipal pode ser acionada pelo número 153.