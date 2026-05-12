Homem com 12 anotações criminais, sendo três por estupro de vulnerável é preso em Cabo Frio

Policiais Civis da 126ª DP prenderam um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável em Tamoios, distrito de Cabo Frio.



Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava foragido desde 2023 e foi localizado após trabalho de inteligência e monitoramento realizado pelo Grupo Especial de Localização e Captura (GELC).



Ainda de acordo com as investigações, ele possui 12 anotações criminais, sendo três por estupro de vulnerável, além de registros por crimes contra o patrimônio.



A identidade do acusado foi preservada para proteger as vítimas envolvidas nos casos.