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Homem com 12 anotações criminais, sendo três por estupro de vulnerável é preso em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Policiais Civis da 126ª DP prenderam um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável em Tamoios, distrito de Cabo Frio.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava foragido desde 2023 e foi localizado após trabalho de inteligência e monitoramento realizado pelo Grupo Especial de Localização e Captura (GELC).

Ainda de acordo com as investigações, ele possui 12 anotações criminais, sendo três por estupro de vulnerável, além de registros por crimes contra o patrimônio.

A identidade do acusado foi preservada para proteger as vítimas envolvidas nos casos.

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