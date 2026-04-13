Homem de 68 anos é preso em São Pedro da Aldeia por pornografia infantil após comprador denunciar celular usado

Um homem de 68 anos foi preso em flagrante neste sábado (11) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, suspeito de produzir e armazenar vídeos de abuso sexual contra a vizinha de 9 anos. A prisão aconteceu após um comprador de celular usado encontrar o material na galeria do aparelho.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar. Ao adquirir o telefone do suspeito, o comprador acessou a galeria e se deparou com gravações de abuso sexual contra uma criança.

Ao reconhecer nas imagens o próprio vendedor, ele procurou a Polícia Militar imediatamente e relatou o que havia encontrado. A denúncia acionou o setor de inteligência da Polícia Civil, que identificou o suspeito e coordenou a operação de prisão.

O homem foi localizado e detido dentro da própria residência. No imóvel, os agentes apreenderam um objeto que, segundo as autoridades, teria sido utilizado nos abusos registrados nos vídeos. As imagens indicam que os crimes ocorreram dentro da casa do suspeito.

Em depoimento à polícia, ele confessou ter praticado os atos contra a vizinha. A mãe da vítima foi comunicada e, conforme informações preliminares, não tem envolvimento com o caso.

O homem foi autuado por armazenamento de material de abuso sexual infantil. Um inquérito por estupro de vulnerável foi instaurado e será conduzido pela Delegacia de Polícia Civil de São Pedro da Aldeia.

As investigações seguem para apurar se há outras possíveis vítimas.