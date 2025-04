Homem do Espírito Santo é detido em São Pedro da Aldeia por violência doméstica

Na madrugada deste domingo (20/04), a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal realizou um flagrante de violência doméstica em São Pedro da Aldeia.

Durante ação, o suspeito desacatou e agrediu um dos guardas civis municipais de plantão e foi contido pelos agentes.

O homem foi preso e terá que cumprir medida protetiva. Ainda neste final de semana, foram realizadas outras três ações contra violência doméstica no município.

Em ronda de rotina, o setor operacional percebeu a presença de um casal na rodoviária e, assim que viu a viatura, a mulher sinalizou pedindo ajuda. Ela relatou que o casal é morador do Espírito Santo e estava passando o feriado na cidade junto a mais um casal de amigos. De acordo com a mulher, ela vinha sofrendo violência desde a sua chegada, inclusive cárcere privado e estava, naquele momento, tentando escapar do suspeito.

Ao chegar no local, a Patrulha Maria da Penha conversou com a mulher em particular a fim de apurar mais informações. Foi quando o suspeito começou uma discussão com um dos agentes municipais, partindo para a agressão física contra os Guardas Municipais, que utilizaram a arma de choque para imobilizá-lo e algemá-lo.

O suspeito foi conduzido para prestar esclarecimentos na 125ª Delegacia de Polícia, onde mesmo algemado, persistiu em criar confusão. A vítima apresentou depoimento e o casal de amigos também prestou esclarecimentos.

Por se tratar de flagrante delito, todos os envolvidos foram encaminhados para 126ª DP, em Cabo Frio. O suspeito foi recolhido a carceragem, foi feito o registro de ocorrência e solicitado as medidas protetivas cabíveis, ao término de todos os procedimentos a vítima e testemunhas foram conduzidas de volta ao local onde estavam hospedados.