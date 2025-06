Homem é baleado na noite de domingo na Praia do Forte, em Cabo Frio

No início da noite deste domingo, dia 01, um homem foi baleado na Praia do Forte, em Cabo Frio. O crime aconteceu no Canto do Forte, nas proximidades de uma fábrica de gelo.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi cercada por um elemento que estava coberto por um capuz e disparou logo em seguida. O homem foi rapidamente socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Central de Emergência (HCE). Até o momento, o estado de saúde da vítima não foi divulgado oficialmente.

A polícia foi acionada. Câmeras de segurança serão analisadas para auxiliar na identificação dos autores. Até o momento, ninguém foi preso.



O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP)