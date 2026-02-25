Homem é condenado a mais de 10 anos de prisão por estupro de vulnerável em Cabo Frio

Um homem condenado a mais de 10 anos de prisão por estupro de vulnerável foi preso nesta terça-feira (24) no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Civil, ele estava foragido desde 2018. A prisão foi realizada por agentes da delegacia do município durante a Operação Espoliador, após informações do setor de inteligência da 12ª DP (Copacabana) sobre o paradeiro do condenado.

Os policiais foram até a Rua da Liberdade, onde montaram um cerco e localizaram o homem. Ele foi preso sem resistência.

Segundo a polícia, o suspeito foi condenado pela Vara Criminal de Cabo Frio a 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. Após a prisão, ele foi encaminhado para os procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça para cumprimento da pena.





