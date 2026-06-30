Homem é contido por vários guardas após ameaça, agressão e desacato em Cabo Frio

Um homem foi contido e conduzido à delegacia na manhã desta terça-feira (30), após desacatar, ameaçar e agredir agentes da Guarda Civil Municipal durante uma abordagem em Cabo Frio. Na ocorrência, um guarda municipal ficou ferido na mão.

De acordo com a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a equipe realizava um patrulhamento de rotina e aguardava a abertura de um semáforo quando o homem se aproximou da viatura e passou a desacatar e ameaçar os agentes.

Diante da situação, os guardas realizaram a abordagem.

Segundo a prefeitura, o homem desobedeceu às ordens legais, resistiu à ação e agrediu os agentes, sendo necessário o apoio de outras equipes para contê-lo.

Ainda conforme a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, os guardas utilizaram força de forma proporcional e algemas, seguindo os protocolos operacionais e a legislação vigente.

Após ser contido, o homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

Durante a ocorrência, um guarda civil municipal sofreu um ferimento na mão e foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame de corpo de delito.