Homem é detido após denúncia de importunação sexual em Araruama

Um homem foi conduzido à delegacia após ser acusado de importunação sexual na noite de domingo (5), em Araruama,. O caso aconteceu por volta das 20h30, na Estrada Velha de Paraty, no bairro Paraty.

De acordo com a ocorrência, a vítima, uma jovem de 23 anos, relatou que saía da sua loja, próximo de casa, quando percebeu um homem em uma esquina com as mãos nas partes íntimas.

Segundo o depoimento, o suspeito teria chamado sua atenção, feito gestos e passado a se aproximar enquanto se exibia. A jovem entrou na residência e acionou familiares, que chamaram a polícia.

A mãe da vítima informou que teve acesso a imagens de câmeras de segurança da casa e confirmou a situação. Ela afirmou ainda que, ao ir até o portão, viu o homem nas proximidades e que ele teria feito ameaças, além de dizer que seria “bandido”.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito em uma pousada próxima ao local do ocorrido. Durante a abordagem, segundo os agentes, ele apresentava comportamento alterado e foi necessário o uso de spray de pimenta após resistência.

O homem foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado. Ele negou as acusações em depoimento. Conforme a polícia, ele possui anotações anteriores por outros crimes.

Não houve apreensão de materiais na ocorrência. Ninguém ficou ferido.