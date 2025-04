Homem é detido pelo GOC e Patrulha Maria da Penha de Arraial do Cabo suspeito de agressão contra a mulher

Após receber denúncia sobre a agressão a uma mulher dentro de um carro estacionado na Rua Benjamin Constant, em frente ao Estádio Barcelão, em Arraial do Cabo, a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal, deteve um homem de 51 anos. O suspeito foi levado para a 132a Delegacia de Polícia, onde foi registrada a ocorrência, para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

A ocorrência foi recebida pela guarnição do Grupamento de Operações Especiais com Cães (GOC) que estava baseada na Praça Victorino Carriço, por volta das 16h. Populares relataram uma discussão de casal dentro do carro em que o homem estava agredindo a mulher. Os agentes foram em busca do veículo encontrando o mesmo, estacionado em frente ao Estádio Barcelão.

Ao serem abordados, a mulher confirmou as agressões, relatando que foi colocada para fora do carro com agressões. Os agentes então acionaram a Patrulha Maria da Penha. No local, os patrulheiros verificaram que a vítima apresentava lesões na mão, sendo encaminhada ao Hospital Geral de Arraial do Cabo.

“Diante da ocorrência envolvendo uma mulher, vítima de violência, os guardas municipais acionaram a Patrulha Maria da Penha, que assumiu a ocorrência, levando a vítima para atendimento médico. O agressor foi conduzido à autoridade policial para prestar os devidos esclarecimentos. A Patrulha Maria da Penha está sempre à disposição das mulheres, 24 horas diariamente. Em caso de agressão, ligue: (22) 98154-8286”, destaca a coordenadora da Patrulha, Ana Lúcia de Jesus.