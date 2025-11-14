Homem é encontrado morto com mãos amarradas atrás de igreja em São Pedro da Aldeia

Um homem foi encontrado morto no início da manhã desta quinta-feira (13) atrás de uma igreja no bairro Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia.



Segundo a Polícia Civil, a vítima não portava documentos e nenhum objeto foi recolhido no ponto onde o corpo foi localizado e também não há registro de veículos ou pessoas envolvidas.

Ao chegarem no local a equipe, encontrou a vítima ao solo, com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo e as mãos amarradas.

De acordo com a ocorrência, a polícia foi comunicada por volta das 6h sobre um corpo caído nos fundos do imóvel.