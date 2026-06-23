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Homem é executado com cerca de 11 tiros em São Pedro da Aldeia

Jornal de Sábado
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Um homem de 30 anos foi morto com cerca de 11 tiros na manhã desta segunda-feira (22) no bairro Santo Antônio, em São Pedro da Aldeia. O crime aconteceu na Rua dos Eucaliptos e está sendo investigado pela Polícia Civil. 

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 11h45 para verificar uma ocorrência de homicídio. 

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito da vítima.

De acordo com relatos de moradores, ele teria antecedentes criminais e suposto envolvimento com o tráfico de drogas na região. 


A área foi isolada para a realização da perícia. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). 

O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, que apura a autoria e a motivação do crime.

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