Homem é executado com cerca de 11 tiros em São Pedro da Aldeia

Um homem de 30 anos foi morto com cerca de 11 tiros na manhã desta segunda-feira (22) no bairro Santo Antônio, em São Pedro da Aldeia. O crime aconteceu na Rua dos Eucaliptos e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 11h45 para verificar uma ocorrência de homicídio.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito da vítima.

De acordo com relatos de moradores, ele teria antecedentes criminais e suposto envolvimento com o tráfico de drogas na região.





A área foi isolada para a realização da perícia. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, que apura a autoria e a motivação do crime.