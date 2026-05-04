Homem é filmado por moradores fazendo gestos obscenos à porta de condomínio e é preso por PM de folga em São Pedro da Aldeia

Um homem preso em flagrante por importunação sexual na manhã deste domingo (3) após ser filmado por moradores do local fazendo atos obscenos em uma área de mato ao lado de um condomínio na Rua Maria Regina Cantarino Gomes dos Santos, no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O suspeito, que estava totalmente nu, foi contido com a ajuda de um policial militar de folga. Um vídeo mostra o homem se masturbando em plena luz do dia.

O caso ocorreu em uma área de mata na lateral do residencial. Segundo relatos ao g1, o homem não se intimidou ao ser descoberto. Uma moradora, que preferiu não se identificar, descreveu a ação dele: “Esse indivíduo estava totalmente nu se masturbando. Uma vizinha começou a filmar e ele, vendo que estava sendo gravado, chegou a acenar para ela. Ele não se conteve, nada fez ele parar com os atos”, afirmou.

Diante da cena, um grupo de moradores decidiu intervir. A testemunha relata que a primeira reação foi buscar o apoio das autoridades, mas a urgência da situação exigiu uma ação imediata da vizinhança. “Minha intenção por impulso, junto com meu esposo, foi: ‘vamos segurar esse cara até a viatura chegar’. Eu já desci do apartamento ligando para a polícia, fiz a ocorrência, mas a viatura não vinha”, explicou a moradora.





A testemuna reforça que a contenção do suspeito foi possível graças à ajuda de um vizinho, que é policial militar e estava de folga no momento. “A gente lembrou que tinha um policial que mora aqui no condomínio e ligamos para ele. Ele foi lá e conseguimos imobilizar o cara. Se não fosse por ele, acho que meu esposo teria que estar lá no mato até agora, porque é complicado agir sem treinamento ou algemas”, detalhou a testemunha.





A moradora também expressou indignação com a falta de apoio de outros vizinhos durante o ocorrido. “O condomínio é enorme, com mais de 400 apartamentos, e muita gente ficou só reclamando no grupo. Na hora de falar de xixi de cachorro todo mundo fala, mas na hora do ‘vamos ver’ mesmo, achei todo mundo muito parado. Eu, como mulher, fui lá e tive coragem”, desabafou.



Após ser detido, o homem foi conduzido no carro particular do policial militar até a delegacia.

O caso foi encaminhado para a Central de Flagrantes na 126ª DP de Cabo Frio onde foi registrado como importanação sexual e segue sendo investigado. O acusado, que não teve o nome divulgado, permanece à disposição da Justiça.

Em nota a PM informou que: “Um policial militar do 25º BPM, que se encontrava de folga, foi acionado em sua residência por uma moradora de seu condomínio, localizado em São Pedro da Aldeia. A solicitante relatou que um indivíduo estava na área externa do condomínio, em uma região de mata, praticando ato obsceno. Diante da situação de flagrante delito, o policial conduziu o indivíduo à 126ªDP”.

Segundo a Polícia Militar, além do flagrante pelos gestos obscenos, o homem também foi enquadrado pelos crimes de importunação sexual, ato obsceno em local público e estupro.

De acordo com o levantamento policial, ele já possuía anotações criminais anteriores por furto, homicídio, importunação sexual e posse de droga para consumo pessoal.

