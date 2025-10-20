Homem é morto a tiros em praia de Cabo Frio

Um homem de 34 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (18) no bairro Algodoal, em Cabo Frio. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado caído no chão com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo.

De acordo com a PM, próximo ao corpo, os agentes localizaram duas sacolas com engradados de cerveja e uma quantidade de crack. O local foi isolado para o trabalho da perícia.

Ainda segundo informações da corporação, a vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, desacato e corrupção ativa.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cabo Frio, que investiga as circunstâncias e a motivação do crime.